أمانة تبوك تضبط عمالة تقوم بتوزيع لحوم فاسدة

المناطق- تبوك - علي العميري:

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية الورود الفرعية بالتعاون مع الضبط الميداني لعمالة وافدة يقومون بتوزيع اللحوم الفاسدة بدون تصاريح نظامية وبعد التحري والرصد تمت مصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر بدون أختام، ومصادرة عدد روس غنم إجمالي العدد ٣٠رأس ، ومصادرة ١٧كيس من الشحوم ، ومصادرة ١٦كيس من الكروش مجهولة المصدر ، حيث تم التحرز على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية .وجري تطبيق الإجراءات النظامية بحقة

