فرع عمل وتنمية الرياض يحتفل بيوم اليتيم العربي

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نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بإدارة الأسر الكافلة احتفالية بمناسبة (يوم اليتيم العربي ) وذلك في فندق نارسيس بالرياض ، برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة ساره بنت عبد الرحمن الفيصل ، وحضور مدير عام عمل وتنمية منطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ، وعدد من قيادات الوزارة والفرع والشخصيات المجتمعية والاعلامية وجمع من المهتمين بالأمور الاجتماعية ، وبمشاركة الاطفال الايتام وأسرهم الكافله .

تضمن الحفل فقرات عدة بدأت بالسلام الملكي السعودي فالقرآن الكريم لأحد الابناء الايتام ، ثم انشودة ترحيبية ، فكلمة للدكتور السيالي رحب فيها بالحضور وتحدث عن يوم اليتيم وأهميته وماتقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعيه .

ثم القت راعية الحفل سمو الاميرة ساره الفيصل كلمة شكرت فيها الوزارة وفرعها في الرياض وخصت ادارة الاسر الكافله وقدمت نفسها بأنها تحظى بشرف احتضان ابنة يتيمه منذ 12 عاماً وماتزال.

بعد ذلك اجرت طفلتين يتيمتين محادثة باللغتين العربية والانجليزية عن هذه المناسبه ، ثم تابع الحضور مونتاجاً عن آلية عمل ادارة الأسر الكافلة .

وتخلل الحفل التعريف بزوجين من الابناء الايتام ، ثم عرضت احدى الامهات الحاضنات تجربتها في الاحتضان ، وقُدِّمت في الحفل ابنتين يتيمتين كنماذج يحتذى ويفتخر بها .

كما تم توقيع 4 اتفاقيات تعاون وشراكه مع عدد من الجهات .

وختم الحفل باوبريت وطني ثم العرضة السعوديه وتكريم المشاركين والمنظمين والداعمين .