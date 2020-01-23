الاتفاق ينهي تحضيراته لمواجهة النصر

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، استعدادته لمواجهة النصر يوم غدٍ الجمعة، وذلك في الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالدمام.

ومن جانبه، عقد رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل، قبل بدء المران، اجتماعاً بكافة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفريق الأول في وسط الملعب، حيث ألقى الدبل كلمة تحفيزية حث فيها اللاعبين على اختتام الدور الأول بنتيجة إيجابية.

وقاد المدير الفني، خالد العطوي، المران الذي استمر ساعة وربع وسط أجواء باردة، وتركز على الجانب الفني فبعد الإحماء والإطالات نفذ الفريق تدريب التمريرات القصيرة عبر 3 مجموعات ثم أدى الفريق بعض التدريبات اللياقية الخفيفة قبل أن يقسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين.

وطبقت المجموعة الأولى عدد من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على ثلث الملعب، فيما اختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة وكذلك ركلات الجزاء؛ بينما انتظمت بعد نهاية التدريب القائمة المختارة في المعسكر والذي سيقام في أحد فنادق الدمام استعداداً لاستضافة النصر.

وعلى جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية، عن حاجة لاعب وسط الاتفاق ماجد النجراني إلى إجراء عملية في وتر أسفل الساق، حيث يخضع اللاعب إلى متابعة من الجهاز الطبي بالنادي.