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صحفية في منتدى “دافوس” توجه سؤالاً محرجًا لوزير خارجية لبنان السابق: “كيف وصلت إلى هنا وبلادك تعاني من أزمة مالية؟”

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صحفية في منتدى “دافوس” توجه سؤالاً محرجًا لوزير خارجية لبنان السابق: “كيف وصلت إلى هنا وبلادك تعاني من أزمة مالية؟”

صحفية في منتدى “دافوس” توجه سؤالاً محرجًا لوزير خارجية لبنان السابق: “كيف وصلت إلى هنا وبلادك تعاني من أزمة مالية؟”
http://almnatiq.net/?p=824152
المناطق_الرياض

تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق “جبران باسيل”، لموقف محرج أثناء حضوره فعاليات منتدى “دافوس” العالمي.

– كيف وصلت إلى هنا؟

ووجهت إحدى الصحفيات الحاضرات للمنتدى سؤالاً لـ”باسيل” حول الطريقة التي وصل بها إلى دافوس، فأجاب أنه جاء على نفقته الخاصة، لكن الجواب لم يكن مقنعًا لها وللحاضرين.

وباغتت الصحفية “باسيل” بالسؤال قائلة: “إن رواتب الوزراء اللبنانيين تصل لنحو خمسة آلاف دولار، فكيف يجعلك هذا تتمكن من استئجار طائرة خاصة؟”، ليقوم “باسيل” بالرد قائلاً: “أن رحلته لم تكلف خزينة الدولة ليرة واحدة، وتم دفع تكاليفها بواسطة أصدقاء”.

لترد الصحفية ساخرة بالقول “أتمنى أن أحظى بأصدقاء مثل أصدقائك”، فيما وجهت إحدى الحاضرات في الجلسة نقدًا لاذعًا للوزير اللبناني بتذكيره أن المسؤولين الذين يعملون في وظائف عامة يجب أن لا يحظون بمثل هكذا أصدقاء.

– رد فعل النشطاء اللبنانيين:

وأثارت ردود “باسيل” على أسئلة الصحفية التي أجرت المقابلة ردود فعل غاضبة وساخرة في نفس الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فقد سخرت الصحفية اللبنانية “ديما صادق” في تغريدة عبر حسابها من الوزير “باسيل”، وقالت له: “لقد قلنا لك ونصحناك بعدم التوجه لدافوس، كي لا تتعرض لمثل هكذا مواقف، فلماذا لم تسمع الكلام؟”.

بينما قال الناشط “أحمد ياسين” في تغريدة له، إن “باسيل” تعرض للسخرية والإحراج بعد أن أفحمته الصحفية بأسئلتها وتسببت في “فضيحة”.

من ناحية أخرى؛ قام مغردون لبنانيون بتدشين وسم “جبران باسيل لا يمثلني” للتعبير عن امتعاضهم وسخريتهم من تصريحات باسيل، فيما أشار آخرون إلى أن الوزير السابق لم يتمكن من مجاراة أسئلة الصحفية.

وقال الصحفي “فراس حاتوم” في تغريدة، إن “جبران باسيل” يتنمر على الصحفيين المحليين، لكنه كان يواجه الأسئلة المحرجة للصحفية بالابتسامة، متسائلاً: “لو أن صحفيًا لبنانيًا وجه نفس الأسئلة فما الذي كان سيحدث؟”.

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