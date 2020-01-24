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الهلال الأحمر يباشر ١٧ حالة لحادث حريق عمارة سكنيه بشمال الرياض

الهلال الأحمر يباشر ١٧ حالة لحادث حريق عمارة سكنيه بشمال الرياض
http://almnatiq.net/?p=824156
المناطق_الرياض
باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث حريق إضافة لإحتجاز في أحد العمائر السكنية بشمال الرياض، والذي نتجه عنه ١٧ حالة طارئة.
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل ان غرفة العمليات تلقت بلاغ عند الساعة ٨.٢٣ مساء بوجود حريق بعمارة سكنيه بحي الفلاح وتم توجيه تسع فرق اسعافيه وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية وخلال عشر دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها ١٦ حالة جميعا ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة لأقرب مستشفى للموقع.
واضاف الجلاجل ان القيادة الميدانية أبقت على فرقتين اسعافيه حتى تم اخماد النيران من قبل الدفاع المدني وانتهاء الحدث وذلك تحسباً لأي طارئ لا قدر الله، حيث غادت أخر فرقة عند الساعة ٩.٥٥ مساء.

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