فرق الدفاع المدني تباشر اخماد حريق بمستودع بمجمع صبيا التجاري ..

المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه وردنا بلاغ مساء اليوم الخميس عن حريق بمستودع في مجمع صبيا بلازا بمحافظة صبيا وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في غرفة بمساحة 5*4 م٢ تستخدم كمستودع صغير في الدور الثاني خالية من أي نشاط تخزيني حيث تم السيطرة على الحريق وإحتوائه من قبل الفرق دون امتداده لباقي اجزاء المجمع.

وبين ان الحريق كان بسبب التماس كهربائي في مكيف الغرفة.

واشار الى أن أنظمة الإنذار والوقاية والحماية من الحريق بالموقع قد عملت بالشكل المطلوب وانه لم ينتج عن الحادث أي اصابات ولله الحمد .