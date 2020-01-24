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فرق الدفاع المدني تباشر اخماد حريق بمستودع بمجمع صبيا التجاري ..

فرق الدفاع المدني تباشر اخماد حريق بمستودع بمجمع صبيا التجاري ..
http://almnatiq.net/?p=824163
المناطق_فضه عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه وردنا بلاغ مساء اليوم الخميس عن حريق بمستودع في مجمع صبيا بلازا بمحافظة صبيا وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في غرفة بمساحة 5*4 م٢ تستخدم كمستودع صغير في الدور الثاني خالية من أي نشاط تخزيني حيث تم السيطرة على الحريق وإحتوائه من قبل الفرق دون امتداده لباقي اجزاء المجمع.

وبين ان الحريق كان بسبب التماس كهربائي في مكيف الغرفة.

واشار الى أن أنظمة الإنذار والوقاية والحماية من الحريق بالموقع قد عملت بالشكل المطلوب وانه لم ينتج عن الحادث أي اصابات ولله الحمد .

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