الهلال يؤدي مرانه الرئيس لمواجهة الشباب.. والإصابة تغيب البريك

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أدى الهلال مساء الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة مضيفه الشباب يوم السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتركزت التدريبات في مجملها على الجوانب الفنية وسط تابعة من رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل. وتخلل التدريبات تطبيقات تكتيكية وجمل فنية واختتم بمناورة على جزء من الملعب، وشهدت التدريبات غياب محمد البريك وتواجده في العيادة الطبية بمقر النادي؛ وذلك نظيره شعوره بآلام في العضلة الضامة.