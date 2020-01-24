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دراسة: الرجال أكثر حساسية من النساء في العمل

دراسة: الرجال أكثر حساسية من النساء في العمل
http://almnatiq.net/?p=824169
المناطق - الرياض

كشفت دراسة علمية حديثة أن الرجال يكونون أكثر حساسية وتأثراً بأي نقد أو تعليق سلبي على عملهم من النساء.
وأجرى الدراسة، التي نقلتها صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، باحثون بجامعة أنجليا روسكين البريطانية، حيث قاموا باستطلاع آراء 2000 موظف و250 مديراً في المملكة المتحدة.
ووجد الباحثون أن الرجال يكونون أكثر حساسية وإحباطاً من النساء في حال تعرضهم لنقد سلبي في أثناء أداء مهامهم، أو عند تجاهل الأفكار والمقترحات التي يتقدمون بها لمديريهم، حيث لجأ 43% من الرجال الذين شملتهم الدراسة إلى الصراخ في محاولة للتنفيس عن غضبهم.
وأضافت الدراسة أن الرجال أكثر عُرضة من النساء للاستقالة بسبب ضغوط العمل بنسبة 20%.
وقال الدكتور تيري سيمبكين، المشرف على الدراسة «عادةً تكون مشاعر السيطرة والرغبة في الشعور بالقوة أكثر عمقاً في الرجال من النساء، ومن ثم فإنهم يرفضون أن يكون العمل سبباً في كسر كبريائهم والتأثير على صورتهم أمام زملائهم فيصبحون أكثر حساسية وميلاً إلى الاستقالة من النساء».
وأوضحت نتائج الدراسة أيضاً أن واحداً من بين كل ثلاثة موظفين يدّعي كذباً أنه سعيد في عمله ويخفي مشاعره السلبية، في حين يرى 30% من المديرين التعبير عن المشاعر السلبية في مكان العمل نقطة ضعف، كما يظن 51% منهم أن مكان العمل يجب أن يكون خالياً من أي تعبير عن المشاعر، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

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