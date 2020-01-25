“منشآت” : 11 بابا تلبي طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بيبان الرياض

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يدخل زوار ملتقى بيبان الرياض في نسخته المطورة الذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في 29 من يناير الجاري ولمدة 4 أيام تجربة جديدة عبر 11 بابا اجتمعت لتلبية طموحات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق من خلال نشر ثقافة وفكر العمل الحر وريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتبدأ رحلة زوار بيبان الرياض من باب منشآت حيث يتعرفون على العديد من المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لتمكين وتنمية المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ثم يتوزعون على أبواب الملتقى العشرة حسب اهتماماتهم واحتياجاتهم.

واستحدثت “منشآت” للمهتمين بالمشاريع الابتكارية ومشاريع العقار والبناء في هذه النسخة بابين جديدين أولهما باب الابتكار الذي يهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة و المتوسطة من تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني وتحفيز توليد أفكار تجارية ابتكارية ومنظومة الابتكار بشكل عام وثانيهما باب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة الأملاك والمقاولات والأعمال الإنشائية والمزادات العقارية والتسويق العقاري إضافة إلى التصميم والإشراف الهندسي وتأهيل واعتماد المقيم والمثمن العقاري.

ويحتضن باب الانطلاقة الراغبين في البدء بعالم ريادة الأعمال لمساعدتهم على تعزيز الأفكار الإبداعية وتوجيههم لمعرفة الوسائل اللازمة لبناء المشروع وكيفية تطبيقه في السوق، فيما يساعد باب النمو أصحاب المنشآت على رفع أداء المشاريع الناشئة الحالية من خلال ورش عمل متنوعة ومتخصصة في جميع قطاعات الأعمال. ويعزز باب ريادة الأعمال دور رواد الأعمال في المملكة ويحفز البيئة الريادية عن طريق نشر ثقافة ومفاهيم ريادة الأعمال والتعريف بالمبادرات المقدمة من “منشآت” لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمبتكرين كما تشارك في هذا الباب الجامعات السعودية بالإضافة للحاضنات ومسرعات الأعمال، فيما تتواجد الجهات الحكومية في باب التمكين للتعريف بالإجراءات الرئيسة للأعمال التجارية كإصدار السجل التجاري والتصاريح التشغيلية الأخرى اللازمة واطلاع الزوار على آخر المبادرات الحكومية الممكنة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.