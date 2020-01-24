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الذهب ينخفض مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي

الذهب ينخفض مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي
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المناطق - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس في الصين.
وبحلول الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.37 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1557 دولارا للأوقية.
وستتخذ منظمة الصحة العالمية قرارا اليوم الخميس بشأن إعلان حالة طوارئ عالمية بعد تأكد إصابة أكثر من 500 شخص ووفاة 17 في تفش لسلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.
ويترقب المستثمرون اجتماعا بشأن السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، حيث من المقرر أن تعلن رئيسته كريستين لاجارد بدء مراجعة لسياسة البنك النقدية تشهد على الأرجح إعادة تحديد لهدف البنك الرئيسي وكيفية تحقيقه.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2478.24 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.71 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1002.13 دولار للأوقية.

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