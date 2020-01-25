أول ظهور لـ”الفيروس القاتل” في أوروبا.. وتسجيل حالتي إصابة

أول ظهور لـ”الفيروس القاتل” في أوروبا.. وتسجيل حالتي إصابة

أبرز المواد
مدرب فريق ليستر سيتي يكشف طبيعة إصابة فاردي

مدرب فريق ليستر سيتي يكشف طبيعة إصابة فاردي

أبرز المواد
تحذير عالمي: خسائر اقتصادية طويلة الأمد بسبب الذعر من “كورونا”

تحذير عالمي: خسائر اقتصادية طويلة الأمد بسبب الذعر من “كورونا”

أبرز المواد
حقبة ما بعد سواريز.. 120 مليون يورو من أجل النجم الأرجنتيني

حقبة ما بعد سواريز.. 120 مليون يورو من أجل النجم الأرجنتيني

أبرز المواد

استهدفت شخصين و6 شركات.. أمريكا تعلن عقوبات جديدة على إيران

استهدفت شخصين و6 شركات.. أمريكا تعلن عقوبات جديدة على إيران
http://almnatiq.net/?p=824178
المناطق - الرياض

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت شخصين وست شركات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، على موقعها، إن من بين الشركات الستة المستهدفة، أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأضاف “هذه الشركات نقلت بشكل جماعي مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين”.

وتابع “الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط، في خرق واضح للعقوبات الاقتصادية الأميركية”.

وتعد صناعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من مصادر الدخل الرئيسة للنظام الإيراني وتمول أنشطته الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي استهدف قطاع المعادن.

وتزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد منذ 2018، ومؤخرا بسبب هجوم أميركي قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

روابط ذات صلة

أول ظهور لـ”الفيروس القاتل” في أوروبا.. وتسجيل حالتي إصابة

أول ظهور لـ”الفيروس القاتل” في أوروبا.. وتسجيل حالتي إصابة
مدرب فريق ليستر سيتي يكشف طبيعة إصابة فاردي

مدرب فريق ليستر سيتي يكشف طبيعة إصابة فاردي
تحذير عالمي: خسائر اقتصادية طويلة الأمد بسبب الذعر من “كورونا”

تحذير عالمي: خسائر اقتصادية طويلة الأمد بسبب الذعر من “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*