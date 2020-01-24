المخاوف من تخفيض الطلب تهبط بالنفط 2%

المناطق - الرياض

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة اليوم بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي منشأه الصين قد يخفض الطلب على الوقود إذا أضر بالنمو الاقتصادي، لكن حد من الخسائر تراجع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 1612 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.46 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 61.75 دولار للبرميل، بعد أن لامست 61.25 دولار للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر، وفقا لـ”رويترز”.

وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.6 بالمئة لتسجل 55.29 دولار للبرميل. وتراجع العقد في وقت سابق إلى 54.77 دولار للبرميل، أقل سعر له منذ نوفمبر.

وتقرر اليوم إغلاق مدينتين صينيتين تقعان في بؤرة تفشي فيروس تاجي جديد أودى بحياة 17 شخصا وأصاب نحو 600 آخرين وسط جهود متسارعة من السلطات الصحية في أنحاء العالم للحيلولة دون انتشار وباء عالمي.

أعاد احتمال تفشي وباء إلى الأذهان ذكريات متلازمة الجهاز التنفسي الحادة التي انتشرت في 2002 و2003 انطلاقا من الصين أيضا ونالت من النمو العالمي وحركة السفر.