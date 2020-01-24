«الترفيه» تطلق باقة حجز «ونتر وندرلاند» للمجموعات

المناطق - الرياض

المناطق – الرياض أطلقت الهيئة العامة للترفيه باقة جديدة مخصصة للمجموعات لحجز منطقة «ونتر وندرلاند» ضمن «شتاء الرياض» تحت مسمى «باقة خاصة للمجموعات».

وأوضحت الهيئة أن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ100 شخص، تشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار محددة تبدأ من 375 ألف ريال.

يذكر أن الهيئة أعلنت السبت الماضي عن تمديد عروض منطقة «ونتروندرلاند»، إلى الأربعاء 18 مارس القادم؛ حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء المزيد من الأوقات الممتعة خلال «شتاء الرياض».