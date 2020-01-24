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نجاة امرأة رماها زوجها من الطابق الثاني

نجاة امرأة رماها زوجها من الطابق الثاني
http://almnatiq.net/?p=824214
المناطق - الرياض

انتهى شجار وصف بأنه «عنيف» اندلع بين زوجين من الجنسية الأردنية في دولة الكويت إلى إقدام الزوج على رمي زوجته من شرفة منزل مسكنهما، وشهد منزل الزوجين الكائن في الدور الثاني في إحدى بنايات منطقة «الفنطاس» محاولة قتل مروعة بحق الزوجة على يد زوجها الذي لاذ بعدها بالفرار بحسب صحيفة «الراي» الكويتية. وكشف مصدر أمني أن «المسعفين ورجال الأمن لدى وصولهم إلى البناية محل البلاغ وجدوا الزوجة في الفناء وتعاني من كسور نتيجة سقوطها من الدور الثاني وارتطامها بالأرض»، وأوضحت الصحيفة أن الجهات الأمنية سجلت قضية شروع بالقتل، وجارٍ البحث عن الزوج.

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