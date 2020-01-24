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مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

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مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية
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المناطق_عسير
رأس معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن صاحب المعالي وزير التعليم، الاجتماع الـ 6 لمجلس الجامعة الذي عقد الأربعاء الماضي، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وقد افتتح معالي مدير الجامعة رئيس الجلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – أمين مجلس الجامعة – الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وأوصى المجلس في اجتماعه بعدد من التوصيات شملت التوصية بالموافقة على مقترح إعادة هيكلة كليات العلوم والآداب بالجامعة بمسمى “الكليات الجامعية”، والتوصية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة هيلونغجيانغ بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الملك خالد، والتوصية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الدراسات الأجنبية بتيانجين بجمهورية الصين الشعبية وجامعة الملك خالد، ومناقشة التقرير السنوي لجامعة الملك خالد  للعام الجامعي 1439 / 1441هـ.

وأضاف العمري أن توصيات الاجتماع تضمنت أيضًا التوصية بتعديل التقويم الأكاديمي للجامعة للفصل الدراسي الثاني والفصل الصيفي من العام الجامعي الحالي 1441هـ، وذلك بناءً على الأمر السامي الكريم القاضي بتقديم فترة الاختبارات، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي .

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