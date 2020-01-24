احدث الأخبار

«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل
أبرز المواد
 «عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»
أبرز المواد
 الجهني يكشف عن موجة برد هي الأقوى خلال الشتاء على هذه المناطق
أبرز المواد
 مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية
أبرز المواد
 المنتدى الاقتصادي العالمي يحتضن المقهى السعودي
أبرز المواد
 الهلال يؤدي مرانه الرئيس لمواجهة الشباب.. والإصابة تغيب البريك
أبرز المواد
 القبض على مخالفين بحوزتهم حبوب مخدرة ومبلغ مالي بمكة
أبرز المواد
 وزير التعليم: مهمتنا إعداد جيل محب لوطنه وقيادته ومتسلح بالمعرفة والمهارة
أبرز المواد
 دراسة: الرجال أكثر حساسية من النساء في العمل
أبرز المواد
 فرق الدفاع المدني تباشر اخماد حريق بمستودع بمجمع صبيا التجاري ..
أبرز المواد
 وزير الداخلية الإماراتي يصل إلى الرياض
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يباشر ١٧ حالة لحادث حريق عمارة سكنيه بشمال الرياض
أبرز المواد
«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل

«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل

أبرز المواد
«عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»

«عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»

أبرز المواد
الجهني يكشف عن موجة برد هي الأقوى خلال الشتاء على هذه المناطق

الجهني يكشف عن موجة برد هي الأقوى خلال الشتاء على هذه المناطق

أبرز المواد
مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

أبرز المواد

«عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»

«عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»
http://almnatiq.net/?p=824239
المناطق_الرياض

رد عادل الجبير ، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مزاعم اختراق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، هاتف المدير التنفيذي لشركة “أمازون”.

وقال الجبير خلال مقابلة على شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” عن تلك الادعاءات: “كذبة تامة”.

وأضاف الجبير: “هذا هراء تافه، تلك القصة انتهت منذ عام تقريباً “، قائلا “في السابق تم فضح وكشف كل تلك الادعاءات، كل تلك القضية قائمة على ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، ويحاول أشخاص إثارة أمور لا يمكن وصفها إلا بالخيال الخالص”.

مشغل الفيديو

روابط ذات صلة

«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل

«تقويم التعليم» تكشف عن نسب المقاعد الشاغرة في اختبار التحصيل
الجهني يكشف عن موجة برد هي الأقوى خلال الشتاء على هذه المناطق

الجهني يكشف عن موجة برد هي الأقوى خلال الشتاء على هذه المناطق
مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

مجلس جامعة الملك خالد الـ 6 يعيد هيكلة كليات العلوم والآداب ويقر التفاهم مع عدد من الجامعات الصينية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*