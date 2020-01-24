«عادل الجبير» يرد على مزاعم اختراق ولي العهد لهاتف مدير شركة «أمازون»

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رد عادل الجبير ، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على مزاعم اختراق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، هاتف المدير التنفيذي لشركة “أمازون”.

وقال الجبير خلال مقابلة على شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس” عن تلك الادعاءات: “كذبة تامة”.

وأضاف الجبير: “هذا هراء تافه، تلك القصة انتهت منذ عام تقريباً “، قائلا “في السابق تم فضح وكشف كل تلك الادعاءات، كل تلك القضية قائمة على ادعاءات كاذبة وغير مثبتة، ويحاول أشخاص إثارة أمور لا يمكن وصفها إلا بالخيال الخالص”.