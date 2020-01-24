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مصرع 11 شخصا جراء العاصفة “غلوريا” في إسبانيا

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مصرع 11 شخصا جراء العاصفة “غلوريا” في إسبانيا

مصرع 11 شخصا جراء العاصفة “غلوريا” في إسبانيا
http://almnatiq.net/?p=824260
المناطق _ الرياض

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء العاصفة القوية ” غلوريا ” التي ضربت إسبانيا وألحقت أضرارا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين.
وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.
وسجلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترا شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.
وفي إقليم كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخرة الأربعاء على جثة لرجل توفي بعد سقوطه في المياه في بلدة بالاموس الساحلية التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.
وضربت العاصفة غلوريا المنطقة الأحد، حاملة معها رياحا قوة وأمطارا وثلوجا غزيرة، مما أدى إلى تأثر المناطق الجنوبية والشرقية من إسبانيا، قبل أن تتوجه شمالا.

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