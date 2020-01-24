جمعية ” جوار ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية وتشكل مجلس الإدارة الجديد

مكة المكرمة _ عادل الزهراني

عقدت جمعية ” جوار ” اجتماع الجمعية العمومية وذلك بمقر قاعة الورود بفندق ميلينيوم مكة النسيم وقد بدأ الاجتماع بالقرآن الكريم ثم كلمة معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس الإدارة تلى ذلك عرض مرئي عن إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية من عام 1438 ھ وحتى عام 1440ھ ثم استعراض سعادة نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة محمد بن عمر الشهري القوائم المالية للعام المالي 2018 م وتمت المصادقة عليها

ثم جرى التصويت لإنتخاب إعضاء مجلس الإدارة الجديد وبعد إعلان نتيجة فرز الأصوات عقد اجتماع جانبي للأعضاء المنتخبين شكل بموجبه مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي :

معالي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء رئيساً للمجلس — الأستاذ عبدالله بن داود الفايز نائباً للرئيس — عبد الله بن سعيد الزهراني مشرفاً مالي — إبراهيم بن عبدالله السريع عضواً — يحيى بن عطيه الكناني عضواً — صالح بن محمد رزيق اللقماني عضواً — باسم بن إبراهيم محمد الشبيلي عضواً هذا وقد عبر أعضاء مجلس الإدارة الجديد عن شكرهم وتقديرهم لأعضاء الجمعية العمومية على منحهم هذه الثقة سائلين الله العلي القدير للجميع التوفيق والسداد .