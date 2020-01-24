احدث الأخبار

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس “كورونا
أبرز المواد
 مزيج برنت القياسي يرتفع بنسبة 0.53 %
أبرز المواد
 بالفيديو : مومياء مصرية تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني : معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه
أبرز المواد
 الخارجية اليمنية: لا جدوى من اتفاق الحديدة في ظل استمرار التصعيد العسكري من قبل المتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض قيود على منح التأشيرات للدخول للبلاد بهدف الولادة
أبرز المواد
 محافظ ينبع يسلّم مساكن خيرية لمستحقيها في حي الأندلس
أبرز المواد
 جمعية ” جوار ” تعقد اجتماع الجمعية العمومية وتشكل مجلس الإدارة الجديد
منطقة مكة المكرمة
 فيتنام تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
 مصرع 11 شخصا جراء العاصفة “غلوريا” في إسبانيا
أبرز المواد
 غوتيريش يدعو الدول التي تنتج انبعاثات كثيرة من الغازات الدفيئة إلى اتخاذ إجراءات بشأن المُناخ
أبرز المواد
 الدفاع المدني : سقوط مركبة بمنحدر جبلي بفيفا ووفاة قائدها
أبرز المواد
باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس “كورونا

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس “كورونا

أبرز المواد
مزيج برنت القياسي يرتفع بنسبة 0.53 %

مزيج برنت القياسي يرتفع بنسبة 0.53 %

أبرز المواد
بالفيديو : مومياء مصرية تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها

بالفيديو : مومياء مصرية تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها

أبرز المواد
وزير الدفاع اليمني : معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه

وزير الدفاع اليمني : معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه

أبرز المواد

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس “كورونا

باكستان تبدأ فحص جميع الركاب القادمين من الصين بسبب فيروس “كورونا
http://almnatiq.net/?p=824288
المناطق _ وكالات

باشرت السلطات الباكستانية بفحص جميع الركاب القادمين من الصين بمطاراتها، لتفادي انتقال فيروس “كورونا” الجديد المنتشر في البلد الأخير.
وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الصحة الدكتور ظفر ميرزا أنه تم تخصيص فرق طبية لفحص الركاب القادمين من الصين في مطارات إسلام آباد ولاهور وبيشاور وكراتشي.
وأكد في تصريح صحفي اليوم أنه لم يتم الكشف عن إي إصابة بفيروس “كورونا” في باكستان حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم تدشين خط ساخن لتسهيل التبليغ عن أية حالات محتملة.

روابط ذات صلة

مزيج برنت القياسي يرتفع بنسبة 0.53 %

مزيج برنت القياسي يرتفع بنسبة 0.53 %
بالفيديو : مومياء مصرية تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها

بالفيديو : مومياء مصرية تتحدث بعد 3 آلاف عام على تحنيطها
وزير الدفاع اليمني : معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه

وزير الدفاع اليمني : معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*