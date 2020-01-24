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شرطة الرياض : الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها

شرطة الرياض : الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها

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شرطة الرياض : الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها

شرطة الرياض : الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها
http://almnatiq.net/?p=824291
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها ، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب العاصمة الرياض ، لإعادة بيع أجزاءها ، وعثر في الموقع على (36) مركبة تم تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها ، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

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