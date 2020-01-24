رئيس العراق: الشعب مصر على دولة ذات سيادة كاملة

المناطق - وكالات

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الجمعة، حق العراقيين في التظاهر للمطالبة بدولة تحميهم وتعيش في أمن وسلام مع جيرانها.

كما قال إن العراقيين مصرون على دولة معبرة عن إرادتهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية، موضحاً: “العراقيون يطالبون بدولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة وخادمة لشعبها”.

من جهته، حثّ المرجع الشيعي في العراق، علي السيستاني، الأحزاب السياسية في البلاد على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن، وطالب السلطات باحترام حق المحتجين في التعبير عن أنفسهم.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل عنه في مدينة كربلاء، إن المرجعية الدينية في العراق تؤكد موقفها المبدئي من ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي ووحدته أرضاً وشعباً، ورفضها القاطع لما يمس هذه الثوابت الوطنية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة.

كما أضاف “وللمواطنين كامل الحرية في التعبير – بالطرق السلمية – عن توجهاتهم بهذا الشأن والمطالبة بما يجدونه ضرورياً لصيانة السيادة الوطنية بعيداً عن الإملاءات الخارجية”.

وفي تصريحات سابقة خلال منتدى دافوس بسويسرا، أكد صالح أن “احترام سيادة العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط”.

ونقل التلفزيون العراقي عن صالح أهمية “إعادة ثقة العراقيين بالحكومة”، مؤكدا أن “الانتخابات المبكرة فرصة مناسبة لإنهاء الأزمة”.

وكشف صالح أن “الخارجين على القانون قتلوا 600 متظاهر وسنحاسبهم”.

وأشار إلى أن “إعادة الاستقرار إلى العراق وتسوية الأزمة أمور حاسمة لاستقرار المنطقة”.

وقال الرئيس العراقي إن “الدعوة لسحب القوات الأجنبية هي رد فعل على ما يعتبره الكثير من العراقيين عدم احترام لسيادتنا”، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية على “تليغرام”.

وأضاف: “إذا استمر الصدام بين جيراننا وحلفائنا وعدم احترام سيادتنا، سيكون من الصعب تحقيق تطلعاتنا”.

وناشد العراقيين، “التعلم من دروس التجربة السورية لأنها مؤلمة جدا”.

وأثنى صالح على دور المرجع الشيعي، علي السيستاني، في “قيادة العراق إلى بر الأمان”.