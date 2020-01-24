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قريتي (الخطوة وغيه) في أمسية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير

قريتي (الخطوة وغيه) في أمسية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير

منطقة عسير

قريتي (الخطوة وغيه) في أمسية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير

http://almnatiq.net/?p=824303
المناطق - المجاردة

أقامت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة وضمن فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير )  أمسية ثقافية تاريخية عن قريتي الخطوة وغيه حيث أفتتحت الأمسية بمقدمة لعريف الأمسية الأستاذ أحمد معيض الشهري الذي بدأ فيها بالترحيب بالضيوف الكرام ثم تحدث عن هذه الأمسية وأنها تأتي وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالأماكن والقرى التاريخية والأثرية والسياحية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير حفظه الله-حفظه الله- الذي اعتمد هذه القريتين ضمن مشاريع المشهد الحضري ثم انطلقت الأمسية بفيلم وثائقي عن قرية الخطوة وهو الفيلم الفائز بالمسابقة التي سبق أن أعلنت عنها اللجنة دعماً للمصورين والمصممين حيث فاز بهذه المسابقة الشاب سامي حسين العمري عقب ذلك تحدث الأستاذ بلقاسم محمد الربيع  عن قرية الخطوة التي تعتبر المنطقة الإدارية للمحافظة قديما والقلب النابض وقدم الربيع سرد تاريخي مميز عن تلك الحقبة حيث يعتبر ممن نشأ في تلك القرية .
ثم تحول الحديث عن قرية غية هذه القرية المذهلة التي بنيت فوق الصخور البركانية في مشهد يوضح قوة الإنسان ورعة المكان وقد تم استعراض عرض مرئي عن قرية غيه ثم تحدث الأستاذ محمد عبدالله الصميدي عن هذه القريه وكيف كان ساكنيها يصلون إليها  يعتبر الشهري من أبناءها ويحمل في جعبته الكثير عنها .

واختتمت الأمسية الرائعة بإعادة عرض أوبريت عروس التهايم للفنان صالح خيري بمشاركة فرقة سيوف المجاردة  عقبها فقرة تكريم الفائزين في مسابقة أفضل تصميم فديو حيث تم تخصيص مبلغ ٣٠٠٠ ريال للفائز .

 

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