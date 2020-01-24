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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة
http://almnatiq.net/?p=824320
المناطق - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم 1,242 سلة غذائية في تجمعات الدير وبني حسين والظهر والمغتربين والشباكية والملاصية والحجافية والشقفه والعوامه والشرافية والطلامسة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 7,605 أشخاص.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة عبر المركز للشعب اليمني في جميع محافظاته بدون تمييز.

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