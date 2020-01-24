وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

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‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.