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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري
http://almnatiq.net/?p=824323
المناطق - واس

‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو.
‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
‏‎حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبد الهادي المطرفي، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.

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