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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

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“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=824326
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، و محافظات البدع، و الوجه، وأملج، وتيماء، وضباء .
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

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