احدث الأخبار

شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة
أبرز المواد
 ” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 قريتي (الخطوة وغيه) في أمسية مميزة ضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير
منطقة عسير
 خياط في خطبة الجمعة: وإنّ من أعظم ما تتعيَّن العنايةُ به، ورعايتُه حقَّ رعايته، بصرفِ الجهود إليه، وكمالِ السعيِ لتحصيله، تربيةَ القلبِ على محبّة الربّ سبحانه وتعالى، ومخافته ورجاءِ فضله
أبرز المواد
 رئيس العراق: الشعب مصر على دولة ذات سيادة كاملة
أبرز المواد
 التحالف العالمي للقاحات والتحصين : تطوير لقاح ضد فيروس كورونا الجديد سيحتاج عاماً على الأقل
أبرز المواد
 شرطة الرياض : الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها
أبرز المواد
 المخاوف من تخفيض الطلب تهبط بالنفط 2%
أبرز المواد
 الذهب ينخفض مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي
أبرز المواد
شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق

شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق

أبرز المواد
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

منطقة تبوك
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

أبرز المواد

شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق

شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق
http://almnatiq.net/?p=824329
المناطق - بريدة

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهراتٍ منها وأجهزة هاتفٍ جوال أثناء تنقلهم على أحد الطرق.
وأوضح أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت بفضل الله عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقد الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة
خياط في خطبة الجمعة: وإنّ من أعظم ما تتعيَّن العنايةُ به، ورعايتُه حقَّ رعايته، بصرفِ الجهود إليه، وكمالِ السعيِ لتحصيله، تربيةَ القلبِ على محبّة الربّ سبحانه وتعالى، ومخافته ورجاءِ فضله

خياط في خطبة الجمعة: وإنّ من أعظم ما تتعيَّن العنايةُ به، ورعايتُه حقَّ رعايته، بصرفِ الجهود إليه، وكمالِ السعيِ لتحصيله، تربيةَ القلبِ على محبّة الربّ سبحانه وتعالى، ومخافته ورجاءِ فضله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*