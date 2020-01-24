الفيحاء يقتنص تعادلا مثيرا من التعاون

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المناطق - متابعات

خطف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، نقطة ثمينة في الرمق الأخير أمام ضيفه التعاون، وفرض عليه التعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الـ15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الفيحاء رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ10، في حين أضاف التعاون نقطة إلى رصيده ليصبح لديه 26 نقطة في المركز الـ4.
الفريق القصيمي دخل المباراة بقوة منذ صافرة البداية، وشن العديد من الهجمات على مرمى الفيحاء، التي تصدى لها الأردني عامر شفيع، إلى أن حضرت الدقيقة 19 حين أحرز البرازيلي هيلدون راموس هدف التقدم لفريقه بعد تسديدة متقنة وضعها في شباك الفريق الفيحاوي.
بعد هدف التقدم التعاوني تراجع الضيوف وتقدم أصحاب الأرض لمحاولة إدارك التعادل، وبعد عدة محاولات نجحوا في تحصيل مرادهم عندما أحرز الوافد الجديد التشيلي كارلوس فيلانويفا هدف التعادل للفيحاء وهدفه الأول في أولى مبارياته مع فريقه الجديد قادماً من الاتحاد بعد تلقيه كرة ساقطة في منطقة جزاء التعاون وضعها بكل براعة في مرمى الحارس البرازيلي كاسيو.
وفي حين كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة أقتنص طلال عبسي مدافع التعاون كرة رأسية مباغتة لم يراها الأردني شفيع إلا وهي تسكن شباكه لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.
في الشوط الثاني، انتفض الفيحاء وشكل العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى التعاون وكاد التشيلي فيلانويفا أن يحرز ثاني أهدافه لولا براعة حارس التعاون الذي تصدى لتسديدته، حتى حضرت الدقيقة 75 حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيدريك أميسي محترف التعاون، ليكمل الضيوف المباراة منقوصي العدد، ومضت الدقائق والمباراة تتجه لصالح التعاون حتى خطف البديل عثمان الحاج “الرنقي” هدف التعادل للفيحاء في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
هذا، ويستضيف الفيحاء نظيره الفيصلي السبت المقبل، فيما يحل التعاون ضيفاً على الحزم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

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