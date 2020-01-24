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172 متبرعاً بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي في حملة استمرت ثلاثة أيام

172 متبرعاً بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي في حملة استمرت ثلاثة أيام
http://almnatiq.net/?p=824343
الرياض - فلاج الشعيفاني
اختتمت مساء أمس المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي #دماونا_حياه_لجنودنا_2
والتي أشرف على تنظيمها خلال يومي الأربعاء والخميس مركز قوة الحركة الطبي بحي قرطبة شمال الرياض بمشاركة فاعلة من عربة التبرع بالدم التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والطاقم الطبي .
وشهدت الحملة خلال اليومين الماضيين 97 متبرعاً ضخوا  43 لتراً  و 650 جراماً من دمائهم لصالح أبطالنا بالحد الجنوبي بواقع 50 متبرعاً يوم الأربعاء و 47 متبرع يوم أمس الخميس .
وشارك بالحملة عدداً من  الإعلاميين ووجهاء المجتمع ومشاهير السوشل ميديا والعسكريين وحضور كثيف من المواطنين .
وكانت الحملة انطلقت السبت الماضي حيث شهدت 75 متبرعاً
بالإضافة للعديد من الذين منعتهم ظروفهم الصحية للتبرع وفق ما ذكره القائمين على عربة التبرع .
ليصبح عدد اجمالي من شارك بالحملة 172 متبرعاً خلال الأيام الثلاث التي استضافها المركز .
وأشرف مركز قوة الحركة الطبي على الحملتين واستعد باكراً لها بكافة طواقمه الإدارية والطبية والفنية
اذا شارك جميع منسوبيه بهذه الحملة دون استثناء وقاموا بالرد على كافة استفسارات الحضور بل وقاموا بتوفير
العصائر والقهوة والمأكولات الخفيفة للمتبرعين والحضور .
ورغم الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة هذه الأيام الا ان المركز قام بنصب بيت شعر خارج المركز كاستراحة للمتبرعين لأخذ قسط من الراحة بعد التبرع .

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