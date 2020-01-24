الزعاق : هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع السنة على الإطلاق

المناطق - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أنه بدءًا من اليوم الجمعة، تشتد الرياح الشمالية الباردة، ويعتبر الأسبوع المقبل أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم الجمعة.. دخول النجم الثاني من «الشبط»، والمسمى بـ«شباط الثاني»، وفيه يشتد عصف الريح الشمالية الباردة، كما أنه آخر نجوم الشتاء القارس.

وأكد الزعاق أن «شباط الثاني» مدته 13 يومًا، وبانتهائه يبدأ الشتاء بالانكماش التدريجي، مشددًا على أن الأسبوع المقبل يُعتبر أبرد أسابيع السنة على الإطلاق.