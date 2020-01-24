أخضر التايكوندو يشارك في البطولة العربية بالإمارات

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يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في البطولة العربية للتايكوندو وبطولة الفجيرة الدولية التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 يناير وحتى 2 فبراير القادم.

وكان المنتخب الأول اختتم معسكره الداخلي بمعهد اعداد القادة بمدينة الرياض, حيث جرى اختيار 10 لاعبين للمشاركة في البطولة بقيادة المدرب محمود شلبي ومساعده الوطني خالد الدهيمي والأخصائيين عبدالعزيز بن ذيب ومحمد ازعوفي ويقود الجهاز الإداري عضو مجلس الإدارة محمد الوبران والإداري مصطفى القرني, واللاعبون هم : وعلي عسيري، وفهد السميح، وعبدالإله عسيري، وعبدالله القعود، وفهد الجبيل، وهشام الدوخي، وفراس غانم، وماجد مبروك، وأحمد المولد، وعلي مبروك.

ويشرف على منتخب السيدات المدربة مرح الصقور ويضم اللاعبات لارا الكاظم، وأبرار بخاري، ودنيا ابوطالب، ورهف الجوهي، وطيبة الشريف، وثمار اليماني، ونورة التميمي.

وسيكون معسكر الإعداد لدرجتي الناشئين والشباب بمدينة الشارقة, حيث تضم البعثة من درجة الناشئين : عبدالله المشرف ومحمد باحاذق وريان الحارثي وآدم الباشا ومساعد الخالدي ومحمد الهويشل ومحمد ال مداوي ومصطفى الخواهر ونواف حسين وخالد بن قاسم, فيما يشرف فنياً على منتخب الناشئين المدرب فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم.

فيما ضمت قائمة منتخب الشباب : ومهدي سليم ومهند مسرع ورياض حمدي ولؤي غانم وعبدالله الأنصاري وسامي الزهراني وسامي الخيبري وحسين السعود ومحمد السويق وماجد السليم وبإشراف فني من المدرب محمد سعد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري وإداري منتخبات الفئات السنية خالد الأسمري.

وأوضح مدير المنتخبات بالاتحاد السعودي للتايكوندو الكابتن ناصر بن سعد القحطاني أن الهدف الظهور بالشكل المشرف والمنافسة القوية في الاستحقاقات القادمة بداية من بطولة العرب, حيث جرى تجهيز برنامج إعدادي مكثف في مدينة الشارقة للفئات السنية قبل الانتقال إلى مقر البطولة بمدينة الفجيرة التي تحتضن المعسكر النهائي للمنتخب الأول ومنتخب البنات ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الكابتن القحطاني طموح الجميع في المنافسة بشكل قوي لخطف إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد العالمي وتشكيل قاعدة كبيرة وقوية في الفئات السنية تستطيع المنافسة في البطولات العالمية بعد أن جرى الدعم من مجلس إدارة الاتحاد بقيادة العميد الركن شداد العمري, حيث سينعكس إيجاباً على مشاركاتنا القادمة بإذن الله.