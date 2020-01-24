احدث الأخبار

تعليم تبوك ينهي تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على مهارات القدرات العامة
منطقة تبوك
 الجبير: كيف نتفاوض مع إيران ودستورها ينص على تصدير الثورة
أبرز المواد
 أخضر التايكوندو يشارك في البطولة العربية بالإمارات
أبرز المواد
 الزعاق : هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع السنة على الإطلاق
أبرز المواد
 172 متبرعاً بالدم لأجل جنودنا بالحد الجنوبي في حملة استمرت ثلاثة أيام
منطقة الرياض
 تعديلات جديدة على لائحة مكافحة التدخين
أبرز المواد
 الفيحاء يقتنص تعادلا مثيرا من التعاون
أبرز المواد
 “العلا” تحصد لقب غينيس للأرقام القياسية لأطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم بقيادة طيارين من 19 دولة
أبرز المواد
 شرطة القصيم : القبض على مواطنين قاما بتسجيل ادعاء غير صادق عن تعرض إحدى الأسر للاعتداء أثناء تنقلهم على أحد الطرق
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية الهنغاري
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,242 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة
أبرز المواد
تعليم تبوك ينهي تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على مهارات القدرات العامة

تعليم تبوك ينهي تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على مهارات القدرات العامة

منطقة تبوك
الجبير: كيف نتفاوض مع إيران ودستورها ينص على تصدير الثورة

الجبير: كيف نتفاوض مع إيران ودستورها ينص على تصدير الثورة

أبرز المواد
أخضر التايكوندو يشارك في البطولة العربية بالإمارات

أخضر التايكوندو يشارك في البطولة العربية بالإمارات

أبرز المواد
الزعاق : هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع السنة على الإطلاق

الزعاق : هذا الأسبوع سيكون أبرد أسابيع السنة على الإطلاق

أبرز المواد

تعليم تبوك ينهي تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على مهارات القدرات العامة

تعليم تبوك ينهي تدريب معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية على مهارات القدرات العامة
http://almnatiq.net/?p=824360
المناطق- تبوك:

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث والإشراف التربوي “بنات” أمس المرحلة الأخيرة من تدريب جميع معلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية بتبوك ضمن مبادرة الإدارة لتحسين نتائج الطالبات في اختبارات القدرات والتحصيلي.
ونفدت مشرفة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك عزيزة البلوي على مدى ثلاثة أيام برنامج “مهارات وفنيات واستراتيجيات القدرات العامة” لمعلمات الرياضيات بحضور 30 معلمة.
وهدف البرنامج إلى إكساب المتدربات المعارف والمهارات والفنيات التي تساعد الطالبات على أداء اختبار القدرات العامة بكفاءة.
وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان أن اختتام البرنامج شمل خطة التدريب جميع معلمات الرياضيات في جميع مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة, وذلك ضمن تنفيذ مبادرة الخطة الإجرائية التي اعتمدتها الإدارة سعياً منها لتحسين أداء طالبات المرحلة الثانوية في اختباري القدرات والتحصيل الدراسي.
ودعت الشامان إلى تبصير الطالبات بمواعيد التسجيل في اختبارات القدرات التابعة للمركز الوطني للقياس، وتدريبهن على كيفية التعامل مع ورقة الإجابة واستخدام المنافسة الإيجابية لإذكاء روح التفوق وتعزيز نقاط القوة لدى الطالبات.
وحثت على تكريم الطالبات اللاتي حصلن على درجات أداء عالية في اختبار القدرات بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي وتنفيذ زيارات تبادلية بين معلمات المدارس للاستفادة من التجارب الناجحة.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك
أمانة تبوك تضبط عمالة تقوم بتوزيع لحوم فاسدة

أمانة تبوك تضبط عمالة تقوم بتوزيع لحوم فاسدة
غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”

غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*