تراحم جازان تنظم رحلة عمرة لأسر النزلاء

المناطق - فضه عطيف

انطلقت صباح أمس الخميس الحافلة الأولى في طريقها إلى مكة المكرمة ضمن الرحلات التي تنظمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان لأداء مناسك العمرة لعدد من أسر النزلاء السعوديين بدعم وتمويل من مؤسسة الملوان الوقفية بمدينة الرياض والتي تكفلت بجميع نفقات العمرة من تنقلات وإسكان وإعاشة .

ووفقا لرئيس اللجنة الأستاذ/ علي بن موسى زعلة فإن هذه الدفعة تضم خمسين من زوجات وأفراد أسر السجناء على أن تنطلق الحافلة الثانية نهاية الأسبوع القادم بنفس العدد ، مشيرا بأن هذه الرحلتين تأتي في إطار التعاون الإيجابي والمثمر بين اللجنة ومؤسسة الملوان والتي سبق أن ساهمت في تنفيذ بعض البرامج الخيرية الهادفة لتفريج كربات النزلاء المعسرين والتخفيف من معاناة أسر السجناء بالمنطقة تقديرا لظروفهم .