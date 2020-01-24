“سكني” يسجّل 16 مليون زيارة لموقعه وأكثر من مليون عملية تحميل لتطبيق الهواتف الذكية

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سجلت منصة “سكني” الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان خلال العام 2019، ملايين الزيارات للاستفادة من خدماتها المتنوعة وتسهيلاتها المتعددة التي تسهم في تيسير رحلة التملك السكني، إذ تجاوز عدد زيارات موقع “سكني” 16 مليون زيارة، فيما بلغ عدد عمليات تحميل تطبيق “سكني” للهواتف الذكية أكثر من مليون تحميل.

وتتيح منصة “سكني” خدمات عدة تشمل معرفة حالة الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي المجانية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونياً، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تسهل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول من خلال تجربة إلكترونية ميسرة.

وتستعرض المنصّة الخيارات والحلول السكنية التمويلية كافة، التي يوفّرها برنامج “سكني” للمستفيدين، وتشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، كذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، التي تصل إلى 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وإمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي المجانية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين والمدنيين في قطاع التعليم، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج “سكني” على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته تماشياً مع أهداف “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج “سكني” للمستفيدين عبر منصّته الإلكترونية، امتداداً للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافتها في إطار العمل على التطوير المستمر وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه، حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.

وكانت وزارة الإسكان أعلنت عن اكتمال خطتها للعام 2019 والمنبثقة من “برنامج الإسكان” أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر برنامج “سكني”، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، وأوضح “سكني” خلال حفل “ملتقى وزارة الإسكان 2020″، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي بلغ 300,041 أسرة، منها نحو 39 ألف أسرة اختارت خيار قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء، فيما تم تسليم نحو 90 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة نحو 118 ألف أسرة، إضافة إلى نحو 55 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.