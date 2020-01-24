بالفيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل.. ويعلق: “هذه التصرفات لا يقبلها ولي الأمر”

المناطق - الرياض

‏رفض أمير الرياض، الأمير ‎فيصل بن بندر، ‎تدشين أحد مشاريع الطرق في ‎محافظة المزاحمية بسبب عدم اكتماله.

وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز : ” أنا لن أدشنه إلا مكتمل، سأعتذر عن التدشين اليوم، بس خلوا المواطن يستفيد منها إذا كانت خالصة، أما التدشين إذا اكتمل أعلموني حتى لو أتيت خصيصاً لأدشنه، هذه التصرفات لا يقبلها ولي الأمر، أما التقطيع هذا فأنا أعتذر عن تدشينه”.

ووعد أمير الرياض بأنه مستعد للحضور خصيصًا لتدشين المشروع وقتما ينتهي كاملًا حتى يستفيد منه المواطن مشيرًا إلى أن الهدف ليس تدشين مشاريع لم تكتمل، ولكن الهدف هو خدمة المواطن واستفادته من هذه المشاريع.

جاء ذلك أثناءقيام سموه بزيارة تفقدية إلى محافظة المزاحمية ضمن برنامج زيارات سموه لمحافظات المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى المحافظة محافظ المزاحمية سعود بن عبدالله بن معمر، وموظفو المحافظة.

والتقى سمو أمير منطقة الرياض فور وصوله برؤساء المحاكم والقضاة والمشايخ ورؤساء المراكز وأهالي المحافظة الذين رحبوا بزيارة سموه الميمونة.

بعد ذلك ترأس سموه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي بالمحافظة, بحضور مديري العموم على مستوى منطقة الرياض من البلديات والتعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية والكهرباء والمياه والطرق والبيئة والزراعة وهيئة المدن الصناعية ووكالة إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية وأمانة مجلس المنطقة .