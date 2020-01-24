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وزير الخارجية اليوناني يستقبل وزير الخارجية

وزير الخارجية اليوناني يستقبل وزير الخارجية
http://almnatiq.net/?p=824389
المناطق - واس

استقبل معالي وزير خارجية الجمهورية اليونانية السيد نيكولاس ذينذياس، في العاصمة أثينا اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي وصل إلى الجمهورية اليونانية في زيارة رسمية.
وجرى خلال الاستقبال بحث قطاع واسع من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.
كما التقى سموه بعد ذلك بـرئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني قنسطانتينوس جيوليكاس.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه المنطقة، وجهود البلدين تجاهها.

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