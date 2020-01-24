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سفارة المملكة لدى تايلاند تحتفي ببعثة المنتخب السعودي

سفارة المملكة لدى تايلاند تحتفي ببعثة المنتخب السعودي
http://almnatiq.net/?p=824395
المناطق - واس

احتفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تايلاند اليوم ببعثة المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا بمناسبة تأهله لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)ونهائي كأس آسيا.
ونظم القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة خالد بن ناصر الفارس، احتفالًا بمقر بعثة الأخضر بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، وعضوي مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، وبندر الأحمدي، والأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، بالإضافة إلى حضور ممثلي وسائل الإعلام السعودية المرافقين لبعثة المنتخب ، ومنسوبي السفارة.
وقدّم ياسر المسحل شكره وتقديره للفارس على كرم الضيافة والمتابعة المستمرة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقدمه السفارة لبعثة المنتخب السعودي.

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