الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

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حقق فريق الوحدة فوزا بخماسية مقابل هدف أمام ضيفه الحزم، في ختام اليوم الثاني من مباريات الجولة الـ15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى الوحدة شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع كل من فواز الصقور وريناتو شافيز في الدقيقتين 6 و34.

وفي الشوط الثاني أضاف الفريق 3 أهداف أخرى عن طريق يوسف نياكاتي وأنسيلمو دي مورايس ولويس غوستافو في الدقائق60 و73 و88 من عمر المباراة.

وسجل الحزم هدفه الوحيد بواسطة يوسف عمر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ12 دقيقة.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بشكل مؤقت.