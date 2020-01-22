احدث الأخبار

جولة الفجر لمدير صحة الطائف تطيح بقيادت بالمحاني والحوية
منطقة مكة المكرمة
 إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام
أبرز المواد
 “مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”
منطقة الباحة
 الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم
أبرز المواد
 الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن
أبرز المواد
 البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من “الضربة الإيرانية”
أبرز المواد
 زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا والعراق
أبرز المواد
 توقيع اتفاق سلام أولي بين الخرطوم والحركة الشعبية-شمال
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى تايلاند تحتفي ببعثة المنتخب السعودي
أبرز المواد
 فقدان 3 فرنسيين وعراقي يعلمون بمنظمة مدنية في بغداد
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليوناني يستقبل وزير الخارجية
أبرز المواد
 بالفيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل.. ويعلق: “هذه التصرفات لا يقبلها ولي الأمر”
أبرز المواد
جولة الفجر لمدير صحة الطائف تطيح بقيادت بالمحاني والحوية

جولة الفجر لمدير صحة الطائف تطيح بقيادت بالمحاني والحوية

منطقة مكة المكرمة
إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

أبرز المواد
“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

منطقة الباحة
الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

أبرز المواد

لمسافة تزيد على 300 متر نزولاً

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”
http://almnatiq.net/?p=824415
المناطق - الباحة

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة من انتشال محتجزَيْن في “عقبة قلوة” بواسطة الحبال لمسافة تزيد على 300 متر نزولاً.

وقال المتحدث باسم مدني الباحة، العقيد جمعان دايس: “بُلّغ مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ18:41، باحتجاز شخصَيْن بعقبة قلوة. وعلى الفور تم تحريك فِرق الإنقاذ والإسعاف من إدارة الدفاع المدني بمحافظة قلوة، وكذلك تم الإسناد من إدارة الدفاع المدني ببني حسن بمقطورات الإنارة، وعدد من أفراد الإنقاذ الجبلي، وتم تمركز الآليات في قرية صدر مساعد”.

وأضاف: “من المعاينة اتضح أن الشخصَين المحتجزين يقبعان أسفل الجبل نزولاً، ويبعدان عن مركز الفرق نحو 300 متر في جبال شديدة الوعورة والخطورة؛ فتم تقسيم الموقع إلى مربعات عدة للتعامل في إخراج الحالتَيْن، وتم نزول الفرق عن طريق الحبال إلى الشخصَين، واتضح أنهما سعوديا الجنسية، وأحدهما يبلغ من العمر 30 عامًا، والآخر 23 عامًا”.

وتابع: “تم سحبهما إلى موقع تمركز الآليات، وعرضهما على الهلال الأحمر للتأكد من حالتَيْهما الصحيتَيْن، ثم تسليمهما للجهات ذات العلاقة. والدفاع المدني يهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة بالنزول إلى مثل هذه المواقع حفاظًا على سلامة الأرواح”.

روابط ذات صلة

امير الباحة يشهد  توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون

امير الباحة يشهد  توقيع مذكرات تفاهم بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية تعاطف الخيرية ومؤسسة نون الفنون
الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

“تراحم الباحة” توزع 150سلة غذائية على أسر السجناء بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*