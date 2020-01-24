احدث الأخبار

إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام
أبرز المواد
 “مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”
منطقة الباحة
 الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم
أبرز المواد
 الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن
أبرز المواد
 البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من “الضربة الإيرانية”
أبرز المواد
 زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا والعراق
أبرز المواد
 توقيع اتفاق سلام أولي بين الخرطوم والحركة الشعبية-شمال
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى تايلاند تحتفي ببعثة المنتخب السعودي
أبرز المواد
 فقدان 3 فرنسيين وعراقي يعلمون بمنظمة مدنية في بغداد
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليوناني يستقبل وزير الخارجية
أبرز المواد
 بالفيديو.. أمير الرياض يرفض تدشين مشروع غير مكتمل.. ويعلق: “هذه التصرفات لا يقبلها ولي الأمر”
أبرز المواد
 الدكتور آل الشيخ : دعم القيادة الرشيدة مكننا من الاستثمار في بناء إنسان المستقبل وفق رؤية وطنية طموحة
أبرز المواد
إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

أبرز المواد
“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

“مدني الباحة” يُخرج محتجزَيْ “عقبة قلوة”

منطقة الباحة
الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

أبرز المواد
الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن

الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن

أبرز المواد

إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام
http://almnatiq.net/?p=824418
المناطق - واس

شهد “ملتقى الطيران العام” الخامس اليوم في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيراً من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم، وتحولت ساحة العرض الذي استقطب مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.
وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على التجول في أرجاء ساحة العروض والاطمئنان إلى توفر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات، ونجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التي ترمي إلى إضفاء جو من المتعة والمرح على الجمهور السعودي وجمهور المقيمين والزائرين الخليجيين والعرب، إضافة لتقديم جرعة ثقافية للجمهور حول هوايات الطيران واحتراف مهنه ووظائفه.
والتقى سموه مع الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أعد إليهم من خدمات وتنظيم يستهدف راحتهم، كي تتجاوب إدارة الملتقى معها وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة، بيد أن جمهور الزائرين عبروا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.
واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة، وسوف يكون يوم الغد السبت هو اليوم الثالث والأخير الذي سيسدل في نهايته مساءً الستار عن النسخة الخامسة من الملتقى.

روابط ذات صلة

الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم

الوحدة يختتم الشتاء بخماسية في شباك الحزم
الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن

الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى مخصص للعلاج من “كورونا”.. وتوّسع إغلاق المدن
البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من “الضربة الإيرانية”

البنتاغون يكشف طبيعة إصابات جنوده من “الضربة الإيرانية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*