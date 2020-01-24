إقبال كبير من الجمهور في ثاني أيام ملتقى الطيران العام

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شهد “ملتقى الطيران العام” الخامس اليوم في ثاني أيام انعقاده بالرياض إقبالاً كبيراً من الزائرين الذين تنوعت أعمارهم وجنسياتهم، وتحولت ساحة العرض الذي استقطب مجموعة كبيرة من أشهر فرق الطيران في العالم، إضافة للفرق السعودية والإماراتية إلى مهرجان طيران مبهر، وتجاوب الجمهور وتفاعل بمشاعر البهجة والفرح مع عروض الطائرات التي استحوذت على إعجاب واهتمام الزوار.

وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي على التجول في أرجاء ساحة العروض والاطمئنان إلى توفر جميع الإمكانات والآليات التي تضمن حسن سير الفعاليات، ونجاح الملتقى في تحقيق أهدافه التي ترمي إلى إضفاء جو من المتعة والمرح على الجمهور السعودي وجمهور المقيمين والزائرين الخليجيين والعرب، إضافة لتقديم جرعة ثقافية للجمهور حول هوايات الطيران واحتراف مهنه ووظائفه.

والتقى سموه مع الكثير من العائلات السعودية والزوار من الجنسيات المختلفة واستمع إلى انطباعاتهم وملاحظاتهم حول الملتقى، وما أعد إليهم من خدمات وتنظيم يستهدف راحتهم، كي تتجاوب إدارة الملتقى معها وتترجمها في صورة فعاليات وترتيبات خدمية في الأعوام القادمة، بيد أن جمهور الزائرين عبروا عن سعادتهم وإعجابهم بما شاهدوه من عروض طيران وعروض مختلفة مثل القفز المظلي الحر، إضافة لورش العمل التي تستهدف تقديم معلومات مبسطة حول الطيران والطائرات المشاركة.

واهتمت إدارة الملتقى الذي يقوم بتنظيمه نادي الطيران السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات المخصصة للأطفال بهدف إضفاء الابتسامة والمرح على وجوههم، مع توصيل معلومات بسيطة تثير شغفهم بالطيران في هذه السن المبكرة، وسوف يكون يوم الغد السبت هو اليوم الثالث والأخير الذي سيسدل في نهايته مساءً الستار عن النسخة الخامسة من الملتقى.

