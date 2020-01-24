جولة الفجر لمدير صحة الطائف تطيح بقيادت بالمحاني والحوية

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أطاح مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني بقيادات صحية في المحاني والحوية، وأحال 20 موظفا للتحقيق

وقالت صحة الطائف إن مديرها أجرى جولات سرية خلال الفترة الماضية، وكان آخرها جولة الفجر على مركز صحي شرق الحوية الخميس، ومستشفى المحاني العام، ومركز صحي كرا السربي في تربة

وأضافت أن مدير الصحة أحال 20 موظفا وموظفة للتحقيق، إضافة إلى إعفاء عدد من القيادات الصحية في بعض المواقع

وكشفت الجولات عن قصور في الأداء والإجراء الطبي المتبع في حالات مرضية ومعايير مكافحة العدوى، والسياسة الطبية المتخذة في صرف الدواء وملاءمتها لحالة المريض الصحية