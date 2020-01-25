أستراليا: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

أستراليا: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

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أستراليا: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

أستراليا: إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=824444
المناطق_وكالات

أعلنت أستراليا، اليوم (السبت)، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، وفق ما قال مسؤولو الصحة بالولاية

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا جيني ميكاكوس، للصحافيين، إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو، موضحة: «من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق. المريض عزل ويجري علاجه وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة»

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