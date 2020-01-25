مربو الماشية يكشفون حقيقة تأثر الأسعار بعد توجيه الدعم !

مربو الماشية يكشفون حقيقة تأثر الأسعار بعد توجيه الدعم !

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مربو الماشية يكشفون حقيقة تأثر الأسعار بعد توجيه الدعم !

مربو الماشية يكشفون حقيقة تأثر الأسعار بعد توجيه الدعم !
http://almnatiq.net/?p=824446
المناطق_الرياض

أكّد عددٌ من مربي الماشية، أن الأسعار مستقرة ولم يطرأ عليها أيُّ تأثر يُذكر بعد إعلان المؤسـسة العـامة للـحبوب مطلع العام الحالي، تعـديل أسعار منتجات الشـعـيـر وتوجيه الدعم الذي كان يُصرف على الأعلاف، إلى المستحقين من أصحاب الماشية.
وحسب “سبق” أشارت تقارير إلى أن إجمالي ما تنتجه المملكة من المواشي يبلغ سنوياً نحو 16.9 مليون رأس؛ منها: تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلی نحو 25.4 مليون رأس.
وكانت المؤسـسة العـامة للـحبوب قد أعلنت أنه اعتباراً من يـوم الأربعاء الموافق ١ / ١ / ٢٠٢٠م، ستتم زيادة دعم صغار مُربي الماشية لتبلـغ القيمة بحدود 80 مليون ريـال، مشيرة إلى أنه قد تمّ صرفها لأكثر من 61 ألف مستفيد “مواطن ومواطنة” إنـفاذاً للقرارات المنظـمة لإعادة توجيه اعتمادات الإعـانات الزراعية ضـمن البـرنامج التنـفيذي لإعـادة تـوجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشـعير وصرفها بشكل مباشر للمستحقين.
وأوضحت إلى أنه تم تعـديل سعـر بـيـع كيـس الشـعـيـر زنـة (٥٠) كـجــم حيث لا يـتـجـاوز (٤٤ ريـالاً + ضـريبة القيـمة المـضـافـة) فـي جـميـع نـقـاط الـبـيع بكل منـاطـق المملكة، وذلـك اعـتباراً مـن يـوم الأحد 17 / ٥ / ١٤٤١هــ الـمـوافق 12 / ١ / ٢٠٢٠ م.

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