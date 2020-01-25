خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يسقط النفقة

خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يسقط النفقة

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خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يسقط النفقة

خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يسقط النفقة
http://almnatiq.net/?p=824459
المناطق_الرياض

أكدت الأستاذ المساعد بقسم الفقة في جامعة الإمام، أن النفقة واجبة للزوجة العاملة، موضحة بعض الحالات التي تسقط النفقة

وذكرت الباحثة الدكتورة أسماء آل طالب، في دراسة حديثة أعدتها بخصوص نفقة الزوجة العاملة، أن النفقة واجبة على زوجها، باتفاق الفقهاء غنية كانت أم فقيرة

ولفتت إلى انه يدخل في مسمى النفقة الطعام، والكسوة، والسكنى، وكذا نفقة العلاج

وأكدت الباحثة أن كل شرط ينافي مقتضى العقد، فهو يبطله، مشيرة إلى أن الزوجة إذا خرجت للعمل من دون إذن زوجها سقطت نفقتها بما في ذلك نفقة العلاج، ولا يحق لها طلب التفريق حال امتناعه عنها

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