قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً

قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً

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قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً

قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً
http://almnatiq.net/?p=824471
المناطق_الرياض

أظهرت إحصاءات نظام موعد الإلكتروني بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن مجموع المستفيدين من النظام بلغ 481285 مراجعاً ، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاقة اليوم الأول بتاريخ 15 اكتوبر الماضي .
وأشارت التفاصيل المرتبطة بالإحصائية بأن عدد المستفيدين من عيادات طب الاسرة بلغ 307574 مراجع ، والمستفيدين من عيادة الحوامل 1035 مراجعة ، والأمراض المزمنة 18505 مراجع ، فيما كان عدد المحولين للمستشفيات 37341 مراجع ، والأسنان 57564 مراجع ، بالإضافة الى عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجع .
وأكد التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن نظام موعد الالكتروني احد الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة ؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.

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