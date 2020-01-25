أظهرت إحصاءات نظام موعد الإلكتروني بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن مجموع المستفيدين من النظام بلغ 481285 مراجعاً ، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاقة اليوم الأول بتاريخ 15 اكتوبر الماضي .
وأشارت التفاصيل المرتبطة بالإحصائية بأن عدد المستفيدين من عيادات طب الاسرة بلغ 307574 مراجع ، والمستفيدين من عيادة الحوامل 1035 مراجعة ، والأمراض المزمنة 18505 مراجع ، فيما كان عدد المحولين للمستشفيات 37341 مراجع ، والأسنان 57564 مراجع ، بالإضافة الى عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجع .
وأكد التجمع الصحي بالمنطقة ، بأن نظام موعد الالكتروني احد الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة ؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه.
قرابة 480 الف مستفيد من نظام موعد الالكتروني في 90 يوماً
أظهرت إحصاءات نظام موعد الإلكتروني بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم بأن مجموع المستفيدين من النظام بلغ 481285 مراجعاً ، وذلك خلال 90 يوماً منذ انطلاقة اليوم الأول بتاريخ 15 اكتوبر الماضي .
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