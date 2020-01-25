وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. كبير أخصائي تصوير الأشعة- تداخلية/ ملون (الرياض)

. صيدلاني ثانٍ (عدد 3 وظائف/ الرياض)

. استشاري مساعد التخدير (الرياض)

. فني أجهزة ثانٍ (الرياض)

. ممرض أول (الرياض)

. استشاري أنف وأذن وحنجرة (جدة)

. استشاري طب طوارئ البالغين (جدة)

. استشاري جلدية مشارك (جدة)

. صيدلاني أول (جدة)

. ممرض أول (جدة)

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2020م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)