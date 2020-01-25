الصين تعزل ملايين الأشخاص وتغلق مناطق للحد من فيروس «كورونا الجديد»

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قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إنّ من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنّ من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع

وصرّح طارق جاسرفيتش المتحدث باسم المنظمة في إفادة صحافية في جنيف أمس بأنّ «التركيز لا ينصبّ بشدّة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع». وتابع بأنّه «من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس». مضيفاً أنّ المنظمة قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس

وفي الصين حيث ظهر الفيروس، كثّفت سلطاتها أمس، الجهود لاحتواء انتشاره، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص وأغلقت عدداً كبيراً من المواقع التي تلقى إقبالاً كبيراً بما فيها أقسام من سور الصين العظيم الشهير

وأعلن عن ارتفاع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي في الصين إلى 26 من أصل 830 إصابة، فيما امتنعت منظمة الصحة العالمية عن إعلان حالة طوارئ صحية دولية

وظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر (كانون الأول)، في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان بوسط الصين. ومن أصل 830 حالة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة حسب آخر حصيلة، فيما «شُفي» 34 شخصاً وغادروا المستشفى. وأخضع للفحص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم

وأبلغ عن حالتي وفاة للمرة الأولى بعيداً عن مركز الوباء: واحدة في هوبي وهي المنطقة المحيطة ببكين، والثانية في مقاطعة هايلونغجيانغ الواقعة على الحدود مع روسيا

السياحة والسفر

إلى ذلك، حذر مجلس السياحة والسفر العالمي أمس، من أنّ انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، يمكن أن يترك «تأثيرا اقتصاديا طويل الأمد» على السياحة العالمية في حال سُمح بانتشار الذعر. وقالت رئيسة المجلس غلوريا غيفارا إنّ «الحالات السابقة أثبتت لنا أنّ إغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، غالبا ما يكون لها تأثير اقتصادي أكبر من تأثير الوباء نفسه». وأضافت أنّ «التواصل السريع والدقيق والشّفاف مهم للغاية لاحتواء الذّعر والتخفيف من الخسائر الاقتصادية السلبية». مؤكّدة أنّ «احتواء الانتشار غير الضروري للذعر هو بأهمية وقف الفيروس نفسه»

وغيفارا هي وزير السياحة المكسيكية السابقة التي شاركت في جهود التخفيف من تأثيرات انتشار فيروس إنفلونزا «إتش 1 إن 1» الذي قدرت أضراره الاقتصادية بنحو 55 مليار دولار (50 مليار يورو)، حسب المجلس الذي مقره لندن. وفي مؤشر على حال القلق التي سادت في جميع أنحاء الصين، أعلنت السلطات إغلاق أقسام من سور الصين العظيم ومواقع رمزية مثل مقابر مينغ. وسيُبقي استاد بكين الوطني الذي شُيّد للألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، أبوابه مغلقة حتى 30 يناير (كانون الثاني). وفي بكين، أغلقت «المدينة المحرمة» وهي القصر الإمبراطوري القديم، أبوابها منذ أول من أمس، حتى إشعار آخر وأُلغيت احتفالات رأس السنة الجديدة التي تجمّع عادة مئات ملايين الأشخاص في الحدائق للاحتفال. وفي شنغهاي، أعلنت مدينة ملاهي «ديزني لاند» التابعة لشركة والت ديزني إنّها أغلقت أبوابها اليوم، للمساعدة في منع انتشار الفيروس