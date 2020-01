عطلة سلسة وممتعة لزوار موسم “شتاء طنطورة”

تضمن المسافر ، العلامة التجارية متعددة القنوات الرائدة في قطاع السفر في المملكة العربية السعودية والتابعة لمجموعة سيرا ، هذا الموسم عطلة سلسة ومميزة لزوار المملكة تتضمن حضور مجموعة من العروض الموسيقية والثقافية المذهلة في إطار موسم شتاء طنطورة ؛ والتي يحييها نخبة من عمالقة الموسيقى مع باقة من أجمل المعزوفات

ومع كوكبة تضم ألمع الموسيقيين مثل الأسطورتين أندريا بوتشيلي وياني، والمتميز إنريكي إجليسياس، إلى جانب عملاق الموسيقى الكلاسيكية المصري عمر خيرت؛ يوفر موسم شتاء طنطورة لجميع زواره أجواءً مفعمة بالسعادة، فضلاً عن منحهم الفرصة للمشاركة في طيف واسع من الأنشطة الثقافية والترفيهية

وتقام شتاء طنطورة ،إحدى أكثر الفعاليات ترقباً في السعودية، في وادي العلا الخلاب الذي يحتضن مدينة الحِجْر- المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. وبعيداً عن المهرجانات الثقافية النمطية، يوفر موسم شتاء طنطورة تجارب رائعة واستثنائية تتنوع بين العروض الموسيقية الزاخرة بالنجوم؛ وركوب المناطيد؛ إلى تجارب الطائرات الكلاسيكية؛ والأطباق الشهية التي يحضرها أمهر الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان . كما يمكن لعشاق رحلات الهواء الطلق المشاركة في رحلات المسير أو رحلات في سيارات رباعية الدفع

تشمل أبرز العروض:

أندريا بوتشيلي

يعتلي مغني الأوبرا الإيطالي العالمي الشهير أندريا بوتشيلي المسرح يوم 31 يناير، حيث سيؤدي هذا الفنان الحائز على جوائز عدّة بعضاً من أغنياته المحبوبة مثل بيكوز وي بيليف Because We Believe، و تايم تو سي جود باي Time To Say Goodbye، و لا ڤي إن روز La Vie En Rose

ياني

يقدم يانيس كريسوماليس (الشهير بـ ياني )، المؤلف الموسيقي اليوناني متعدد المواهب وعازف الأورغ والبيانو والمنتج الموسيقي، عرضاً لمحبيه في إطار موسم شتاء طنطورة الثاني يوم 7 فبراير

كركلا

يرسم راقصو فرقة كركلا العالمية الموهوبون لوحة فنية راقصة في أجمل أمسية رومنسية احتفالاً بيوم عيد الحب في 14 فبراير، بالإضافة إلى عرضين في 13 و15 فبراير

إنريكي إجليسياس

سطع نجم أيقونة البوب إنريكي إجليسياس في عام 2001 بإطلاقه أغنية Hero (بطل)، وشاركته الممثلة الأمريكية جنيفر لوف هيويت بطولة فيديو الأغنية الشهير. ومنذ ذلك الحين، شهد إجليسياس سلسلة من النجاحات المتتالية. وحياته الخاصة محط اهتمام صفحات مشاهير هوليوود؛ فوالده هو المغني الشهير أيضاً خوليو إجليسياس، وحبيبته التي دامت علاقته بها فترة طويلة هي لاعبة التنس الدولية الشهيرة آنا كورنيكوفا. ويقدم إنريكي إجليسياس حفلاً موسيقياً خلال موسم شتاء طنطورة يوم 21 فبراير 2020

لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذه الفعالية الفريدة التي ستشهد بعضاً من أفضل المقطوعات الموسيقية الشهيرة عالمياً. وستؤمن لكم المسافر حجز رحلات الطيران، وأماكن الإقامة، وخدمات النقل، والعديد من التجارب الفريدة، مع باقات عطلة نهاية الأسبوع الكاملة أو باقة يوم واحد

وتتنوع تذاكر الحجز بين الباقات الذهبية والبلاتينية والماسية، بالإضافة إلى باقات يمكن تصميمها خصيصاً حسب احتياجات كل زائر. وتشمل جميع الباقات تذكرة الحفل الموسيقي، بالإضافة إلى تذكرة ذهاب وإياب من جدة أو الرياض

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:https://ae.almosafer.com/ar/winter-at-tantora