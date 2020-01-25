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مهرجان “ربيع ضباء غير” يواصل فعالياته التسويقية والتثقيفية

مهرجان “ربيع ضباء غير” يواصل فعالياته التسويقية والتثقيفية
http://almnatiq.net/?p=824493
المناطق- تبوك
حظي مهرجان ربيع ضباء الترفيهي والتسويقي الذي يقام تحت رعاية مجلس التنمية السياحية بالمحافظة الذي يواصل فعالياته تحت عنوان “ضبانا غير” بحضور وتفاعل كبير من الأهالي وزوار المحافظة حيث شمل المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمشوقة.
وعاش زوار المهرجان مع أنشطته التثقيفية والترفيهية مثل مسرح الطفل وفرق الفنون والألعاب الكهربائية والإلكترونية والهوائية إضافة إلى خيمة التسوق التي تعرض العديد من المنتجات المتنوعة أجمل اللحظات التي تؤكد أن المهرجان الربيعي لمحافظة ضباء علامة مميزة في مجمل الفعاليات والمشاريع التي يعنى بها مجلس التنمية السياحية بضباء الذي يوليه الكثير من الاهتمام والبحث والدراسة والاطلاع على التجارب الوطنية في التسويق للاستفادة من الإيجابيات سواء فيما يتعلق بالفعاليات أو البرامج السياحية أو العروض التسويقية التي تشارك فيها عدداً من المحال الوطنية والنموذجية.

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