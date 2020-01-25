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الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري تستقبل د.سعود بن صالح المصيبيح وعدد من مستشاري مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري تستقبل د.سعود بن صالح المصيبيح وعدد من مستشاري مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

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الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري تستقبل د.سعود بن صالح المصيبيح وعدد من مستشاري مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري تستقبل د.سعود بن صالح المصيبيح وعدد من مستشاري مركز تعارفوا للإرشاد الأسري
http://almnatiq.net/?p=824502
المناطق_الرياض

استقبلت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس مركز تعارفوا للإرشاد الأسري د.سعود بن صالح المصيبيح وعدد من مستشاري المركز .وأكدت الدكتورة التويجري حرص المجلس على معرفة واقع الإرشاد الأسري وأهمية استمرار تطوير المراكز ودعمها لتقوم بواجباتها على أكمل وجه .من جهته وجه الدكتور المصيييح شكره الجزيل للدكتورة التويجري على ما يقوم به المجلس من جهد ونشاط واهتمام بحثي وعلمي بواقع الأسرة وتنميتها والعناية بها .
وتم في اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والمركز من خلال مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالأسرة ومجالاتها .
وحضر الاستقبال من مجلس شؤون الأسرة الأستاذة هيلة المكيرش والأستاذة لطيفة الحميد ومن مركز تعارفوا للإرشاد الأسري المستشارين يوسف القبلان وأحمد الدخيل وهلالة الصويغ وسارة السبيعي وبندر الراشد.

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