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بعد الضجة الواسعة.. رئيس الاتصالات في فيس بوك يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اختراق واتس آب مالك أمازون

بعد الضجة الواسعة.. رئيس الاتصالات في فيس بوك يخرج عن صمته ويكشف حقيقة اختراق واتس آب مالك أمازون
http://almnatiq.net/?p=824506
المناطق_الرياض

أكد رئيس الاتصالات في شركة فيس بوك التي تملك واتس آب، أنه لا يوجد أي اختراق لهاتف الملياردير الأمريكي ومالك أمازون، جيف بيزوس، وأن الاختراق المزعوم لم يحدث.

وفي حديثه إلى بي بي سي قال نيك كليج: إن الشركة واثقة جدًّا جدًّا من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث ولا يوجد أي اختراق أمني في تطبيق واتس آب، وأن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراق، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، لكنه أكد أنه ليس هناك أي اختراق لواتس آب بيزوس.

وأضاف رئيس الاتصالات لدى فيس بوك أن الشركة واثقة للغاية من ميزة تشفير واتس آب ولا يمكن اختراقها.

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